شكرا لقرائتكم أسوان يقيد ثنائي الانتاج في قائمته قبل مواجهة للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان العودة مع الفريق بعد الانتهاء من مباراة حرس الحدود، التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري، والتي فاز بها أبناء الجنوب بهدفين لهدف.

ويسعى الجهاز الفني لإنهاء إجراءات قيد ثنائي الإنتاج الحربي مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد، اليوم باتحاد الكرة من أجل الاستفادة منهما في مباراة الفريق المرتقبة أمام الإسماعيلي بالجولة 16 من الدوري، والتي تقام الأثنين المقبل على ملعب أبناء الجنوب.

انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

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من جانبه، أبدى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبد العاطى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوى"، الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "أشكر جميع لاعبى أسوان على الأداء والروح فى مباراة الحرس".

وأضاف: "عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطاعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".

وواصل المدير الفنى لأسوان تصريحاته مبدياً ارتياحه بابتعاد الفريق عن المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهير أسوان الغاضبة من الهزيمة الأخيرة للفريق على يد وادى دجلة.