تفاصيل اتفاق مباراة السوبر بين اتحاد الكرة ومجلس أبو ظبى

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جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم المكلف بملف مباراة السوبر المصري المقرر إقامته في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات يوم 20 فبراير المقبل ، عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي بهذا الخصوص ، والمكاسب التي تحققت للجانب المصري.
أضاف فضل أن مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل وتركيب وطباعة الإعلانات داخل وخارج الملعب ، وتكاليف تطبيق تقنية VAR وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية.
وقال المشرف على ملف مباراة السوبر أن مجلس أبوظبي سيتحمل أيضا نفقات الاحتفال الفني الباهر الذي سيسبق المباراة ، كما وفر للشركة الراعية عدد 2 "ليد سكرين" لإتاحة الفرصة لزيادة عدد الإعلانات والرعاة ، بالإضافة إلى بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي ب 3 مليون درهم إماراتي.
وتوجه فضل بالشكر العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومجلس أبو ظبي الرياضي الذي أثبت عمليا بهذا الاتفاق الشراكة والاندماج بين الشعبين المصري والإماراتي والتناغم بين قيادات البلدين.
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