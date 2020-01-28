شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى عن خسارة فاركو المتصدر لاول مرة على يد الأوليمبى بثلاثية نظيفة ليتجمد رصيده عند 26 نقطة ومازال فى المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد أبناء الإسكندرية إلى 15 نقطة فى المركز التاسع للمجموعة .

فى الوقت نفسه وقع غزل المحلة فى فخ التعادل السلبى أمام الحمام المطروحى ليفوت على نفسه تصدر المجموعة ويستمر فى المركز الثانى برصيد 25 نقطة بينما ارتفع رصيد الحمام إلى 16 نقطة فى المركز الخامس ، وفى أقوى مباريات المجموعة استعاد بلدية المحلة بقيادة مديره الفنى الجديد رمضان السيد ذاكرة الإنتصارات بعد الفوز على الرجاء المطروحى بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 19 نقطة فى المركز السابع ، بينما توقف رصيد أبناء مطروح عند نفس الرصيد من النقاط فى المركز السادس .

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كما واصل المنصورة نتائجه الرائعة محققا التعادل السلبى مع أبو قير للأسمدة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة فى المركز 5 ، بينما ارتفع رصيد أبو قير إلى 14 نقطة فى المركز العاشر ، فى الوقت الذى حقق فيه دكرنس فوزا غاليا خارج ملعبه على مالية كفر الزيات بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد المالية عند 5 نقاط فى المركز قبل الاخير .

وفى ختام مباريات نفس المجموعة فاز دمنهور خارج ملعبه على بيلا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة ويقترب اكثر من الصدارة ، بينما توقف رصيد بيلا عند 5 نقاط فى المركز الاخير للمجموعة