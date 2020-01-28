شكرا لقرائتكم محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك فى مواجهة أول أغسطس بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إعادة محمد عواد حارس الفريق لحراسة مرمى الأبيض فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالهم 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

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ويُركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول مواجهة دجلة التى ستقام الليلة من أجل مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى، حيث سيخوض كارتيرون مباراة دجلة بعناصره الأساسية على أن يجرى تغييرات كبيرة فى التشكيلة البيضاء أمام الفريق الأنجولى.

وسيعتمد كارتيرون، على محمد أبو جبل بصورة أساسية فى لقاء دجلة اليوم مع تواجد الحارس محمد صبحى على مقاعد البدلاء على أن ينضم عواد لرحلة الفريق إلى أنجولا حيث سيتوجه الفريق عقب نهاية مواجهة دجلة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار تمهيدا لرحلة السفر إلى أنجولا استعدادا للمواجهة المقبلة مع أول أغسطس.