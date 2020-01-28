شكرا لقرائتكم رودجرز يكشف موعد عودة فاردي للمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوقع بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي عودة المهاجم جيمي فاردي للتشكيلة عند مواجهة أستون فيلا في مباراة الإعادة بالدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم يوم الثلاثاء رغم الشكوك حول حالته البدنية.

وأصيب فاردي، الذي سجل 17 هدفا ليقود ليستر لاحتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز هذا الموسم، في عضلات الساق الخلفية خلال الفوز 4-1 على وست هام يونايتد الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع غياب فاردي لعدة أسابيع لكن رودجرز قال إن المهاجم سيكون حاضرا في فيلا بارك بعد التعادل 1-1 في المباراة الأولى.

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وأبلغ رودجرز مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين :سيكون ضمن التشكيلة. اجتهد كثيرا في التدريبات منذ الإصابة بمنتصف الأسبوع. سنمحنه يوما آخر وسنرى كيف ستكون حالته يوم الثلاثاء قبل أن نقرر إن كان سيبدأ أساسيا أو سيشارك بديلا. سيلعب في جزء من المباراة بالتأكيد. ربما يكون مستعدا بنسبة 80 في المئة. عمل بشكل جيد جدا في الملعب في آخر يومين وأنا واثق تماما في جاهزيته.

ويأمل رودجرز، الفائز بكأس اسكتلندا مرتين بجانب ثلاثة ألقاب بكأس الرابطة خلال فترته مع سيلتيك، في قيادة ليستر لنهائي الكأس لأول مرة خلال 20 عاما.

وتابع :إنها فرصة رائعة بالنسبة لنا ويجب أن نتحلى بالهدوء. هناك الكثير من المشاعر لكن يجب أن نتعامل بهدوء وثبات وألا نبالغ في التفكير.سيكون انجازا ملموسا يبين مدى اجتهاد اللاعبين في العمل.