«كلنا جوة الجوهرة لدفن الأهلي في المقبرة».. جماهير الهلال السوداني تشعل الأجواء «بدعوة غريبة» قبل المواجهة الحاسمة

أشعلت جماهير الهلال السوداني الأجواء قبل المواجهة الحاسمة والمرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع "كفرووتر" السوداني أن جماهير الهلال دشنت حملة طالبت فيها عشاق الفريق الأزرق في كافة أنحاء البلاد بالحضور إلى ملعب الجوهرة الذي سيستضيف مواجهة الأهلي المرتقبة.

وقالت الصحيفة إن جماهير الهلال دشنت حملة بعنوان "كلنا جوة الجوهرة لدفن الأهلي في المقبرة"، حيث دعت فيها عشاق الفريق إلى الحضور إلى ملعب مباراة الأهلي وذلك قبل 24 ساعة من انطلاقها.

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وبحسب الموقع، فإن جماهير الهلال أكدت أن الأهلي "لن يخرج بنقطة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن فوز الهلال سيكون هدية لكل سوداني.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد الماضي، بهدف نظيف، ليرفع رصيده من النقاط إلى 10 متصدراً جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي مواجهة الهلال السوداني سعياً منه للحصول على الثلاث نقاط متصدراً جدول ترتيب المجموعة، أو التعادل لضمان تأهله لدور الثمانية من بطولة إفريقيا.

وستقام مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً.