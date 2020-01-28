“bein sport 3 hd” مباراة العين وبونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2020

يخوض نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم، مواجهة نارية أمام نظيره نادي بونيودكور الأوزبكي، وذلك في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي 2020، ويسعى المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو، إلى تحقيق إنجاز جديد مع الزعيم الإماراتي والتأهل إلى دوري أبطال آسيا في دور المجموعات.

وتنص لوائح اتحاد كرة القدم في آسيا، على تأهل الفائز من مباراة العين الإماراتي وبونيودكور الأوزبكي، بشكل مباشر للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 في الموسم الجديد.

وسوف يتأهل الفائز للمشاركة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، والتي تضم النصر السعودي والسد القطري وسباهان، وكان نادي بونيودكور قد تأهل إلى الملحق الآسيوي، بعدما أطاح بنادي الزوراء العراقي في الدور التمهيدي، بينما تأهل العين بشكل مباشر إلى الملحق.

موعد مباراة العين وبونيودكور والقنوات الناقلة

وسوف تقام مباراة العيم وبونيودكور الأوزبكي في تمام الساعة 6:40 بتوقيت مدينة أبو ظبي و7:40 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي، وسوف يتم نقل المباراة بشكل مباشر على قناة بي إن سبورت bein sport 3 hd بصوت المعلق حسن عيدروس.