“أبو ظبي الرياضية” مباراة الوصل والنصر الثلاثاء 2020/01/28 في الدوري الإماراتي .. الديربي 90 ينطلق

ينتظر عشاق الكرة الإماراتية في الوقت الحالي، مواجهة الديربي المرتقب والذي سوف يجمع نادي النصر الإماراتي ونظيره نادي الوصل الإماراتي في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإماراتي الممتاز في الدور الثاني، وذلك على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

ويدخل نادي النصر والوصل في مواجهة اليوم في منافسة قوية بينهم على حصد نقاط المباراة، وذلك بسبب تقارب المراكز والنقاط بينهم، حيث يحتل النصر المركز السادس في الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يحل نادي الوصل في المركز السابع برصيد 21 نقطة، ويسعى كل فريق لإثبات تواجده في البطولة والاقتراب من المربع الذهبي في الدوري الإماراتي.

مباراة الوصل والنصر، واحدة من أقوى مباريات الدوري الإماراتي على الإطلاق، حيث التقى الفريقان من قبل في 90 مواجهة حملت الكثير من النتائج، ويدخل الوصل بدعم قوي من لاعبي الفريق، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية في الدوري الإماراتي في الموسم الحالي، بينما يسعى نادي النصر الإماراتي إلى مصالحة جماهير الفريق عقب الخسارة من بني ياس في الجولة الماضية، والعودة لسكة الانتصارات في الدوري الإماراتي الممتاز.