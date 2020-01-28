فيديو معلوماتى.. مشاهد إنسانية فى الملاعب المصرية.. "تقبيل قدم الأم" الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الملاعب المصرية الكثير من المشاهد الإنسانية، ما بين دموع الحزن على خسارة النادى فى آخر دقيقة، أو صراخ الفرح بفوزه بعد الشعور باليأس طوال المباراة، أو حرص المشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة على حضور المباراة برغم من مرضهم وغيرها من المشاهد الإنسانية التى أثرت فى نفوس المشاهدين، والتى نتعرف على بعضها فى هذا التقرير. ممدوح هاشم يقبل قدم والدته ممدوح هاشم يقبل قدم والدته -قام محمد ممدوح هاشم، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، بتقبيل قدم والدته عقب انتهاء المباراة. - لفرحته بالفوز على تونس فى المباراة النهائية بنتيجة 27 / 23. مدرب إسبانى يقبل يد ورأس اللاعبة هداية -قام المدرب الأسبانى ألونيو أليسويدو بتقبيل يد ورأس اللاعبة هداية ملاك - بعد فوزها بالميدالية الأوليمبية البرونزية فى التايكوندو. - وبكى المدرب من شدة الفرحة بفوز اللاعبة. لاعبة الاسكواش تحتضن زوجها بعد الفوز Advertisements - قامت لاعبة الاسكواش المصرية رنيم الوليلى بعد فوزها ببطولة العالم باحتضان زوجها. - استقبلها زوجها بالبكاء فرحاً لفوزها. مشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة يلتقط صورة مع محمد صلاح - وجه مشجع داخل ملعب استاد برج العرب رسالة ورقية إلى محمد صلاح. - خلال فعاليات المباراة التى جمعت مصر وتنزانيا. - توجه على الفور نجم نادى ليفربول للمشجع. - التقط معه صورة تذكارية وعبر له عن سعادته بلقائه. مشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة يرفع ساقه لفرحته بفوز المنتخب - قام أحد المشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعبير عن فرحته أثناء حضور المونديال. - رفع ساقه لأعلى لفرحته بفوز منتخب مصر فى إحدى المباريات. - حازت صورة المشجع على إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

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