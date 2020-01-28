شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام غيني لمباراة بيراميدز ونواذيبو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، في المباراة المقرر لها فى السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائى من كأس الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية فى المجموعات. Advertisements