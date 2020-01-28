شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم مباريات دور المجموعات من بطولتى أفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية الأفريقية يومى السبت والأحد المقبلين، والتى سيتحدد منهما الفرق المتأهلة لدور الثمانية فى البطولتين.

وبالرغم من حسم بعض الفرق الصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا مثل الترجى التونسى والرجاء المغربى والزمالك المصرى ومازيمبى الكونغولى إلا أن هناك مجموعة لم يحسم موقفها بشأن الفرق الصاعدة حتى الآن مثل مجموعة الأهلى والنجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

س : ما موقف الأهلى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ؟

ج : يحتل الأهلى صدارة مجموعته حاليا برصيد 10 نقاط بعد فوزه الجولة الماضية على النجم الساحلى التونسى بهدف مقابل لا شىء، إلا أنه ينتظر لقاء الجولة الاخيرة أمام الهلال السودانى لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان الصعود بشكل رسمى.

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س : ما موقف الزمالك بدور المجموعات قبل مواجهة أول اغسطس الأنجولى ؟

ج : ضمن فريق الزمالك التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا فى المركز الثانى لمجموعته خلفا لمازيمبى الكونغولى برصيد 8 نقاط ، ومن المقرر ان يخوض لقاء أول أغسطس فى الجولة الختامية لدور المجموعات بالبدلاء وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

س : ما موقف بيراميدز والمصرى البورسعيدى بالكونفيدرالية ؟

ج : تأهل الثنائى بيراميدز والمصرى البورسعيدى سويا إلى دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية، حيث احتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه المصرى البورسعيدى برصيد 9 نقاط.

س : كيف تقام دور الثمانية فى البطولتين ؟

ج : من المقرر أن يجرى الاتحاد الأفريقى قرعة جدية حتى نهاية المسابقتين يحدد فيها أولا أطراف دور الثمانية فى البطولتين ويتم تحديد أطراف الدور قبل النهائى حتى الوصول للنهائى.