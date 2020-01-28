شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لبيراميدز ونادى مصر.. وصبرى إبراهيم للمصرى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباراتي الغد في الأسبوع الـ15 من عمر الدورى الممتاز علي النحو التالي :

المصرى والجونة : صبري ابراهيم حكم ساحة، وأسامة السيد ومحمد سعيد مساعدان .. وأمير السيد حكما رابعا.

اف سي مصر وبيراميدز: طارق مجدي حكم ساحة، وأحمد ساهر وأحمد كمال مساعدان، وسيد فرج حكما رابعا.

ويستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر الغد على ستاد السويس الجديد فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى منتشياً بعدما حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بالفوز على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد ليتأهل ثانياً خلف بيراميدز المتصدر .

وتعادل المصرى البورسعيدى مع أسوان بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية فيما خسر الجونة من طنطا بهدف دون رد .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة ، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة

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وطالب ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات العربية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الجونة مكون من :"أحمد مسعود ، أحمد شوشة، سعيدو سيمبوريه، كريم العراقي، بهاء مجدي ، عمرو موسى، إسلام عطية، حسن علي ، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، محمود وادي".

فى المقابل، طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وتصحيح المسار بعد الخسارة من طنطا بالجولة الاخيرة.

فيما يستدرج نادى مصر نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساء الغد على ستاد الكلية الحربية فى مواجهة يدخلها نادى مصر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين مقابل هدف فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الاخيرة للمسابقة ، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.

ويقبع نادى مصر بالمركز الاخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بتحقيق نتيجة ايجايبة واستغلال تعثر بيراميدز على الصعيد المحلى هذا الموسم .

فى المقابل شدد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على لاعبيه ضرورة مواصلة خطة الانتفاضة المحلية لإقتحام المربع الذهبى مجدداً.