شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يعتذر عن استكمال مهام عمله مع القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر حمزة الجمل المدير الفنى للقناة عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد الهزيمة المفاجئة التى تلقاها الفريق بالأمس على ملعبه امام المريخ البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، وهى ما أدت لتجمد رصيده عند 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

كان القناة قد خسر اللقاء الماضى خارج ملعبه امام النجوم بثلاثية ، ثم خسر على ملعبه من المريخ بهدفين مقابل هدفين وهو ما ادى لطلب حمزة الجمل إعفائه من المسئولية .

من ناحية اخرى واصل فريق سيراميكا كليوباترا ابتعاده بصدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر بعد تعادله على ملعبه أمام النصر بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الأول بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 16 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة.

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كما استعاد منتخب السويس تحت قيادة مديره الفنى تامر مصطفى عافيته وحقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة فى المركز السابع، كما تعادل الترسانة على ملعبه أمام النجوم بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 13 نقطة فى المركز العاشر بينما ارتفع رصيد النجوم إلى 18 نقطة ومازال فى المركز الخامس.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق المريخ البورسعيدى لفوزه الأول بالمسابقة على حساب القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ومازال فى المركز قبل الأخير، بينما توقف رصيد أبناء القناة عند 19 نقطة وهبط للمركز الرابع، كما فاز الزرقا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد أبناء المنوفية عند 14 نقطة، فى الوقت الذى تعادل فيه بتروجت على ملعبه ببتروسبورت مع الداخلية بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.