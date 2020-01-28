شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رسميا.. كاف يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز للقاهرة، الأهلى يختبر رمضان صبحى لبحث إمكانية سفره للسودان.

رسميا.. كاف يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز للقاهرة

وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

قمتا سيدات ورجال الطائرة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين

كشف أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة على إقامة القمة المؤجلة بالدور الأول من دورى سيدات الطائرة المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء بين الأهلى والزمالك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين.

وفد من الفيفا يصل القاهرة أول فبراير لمتابعة تجهيزات تطبيق الـVAR

يصل وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة أول فبراير المقبل من أجل متابعة الدورات العملية التى يخضع لها الحكام المصريون باستاد القاهرة، تمهيدا لتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاق الدور الثانى من عمر الدورى العام هذا الموسم.

Advertisements

الأهلى يختبر رمضان صبحى لبحث إمكانية سفره للسودان

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن حالة رمضان صبحى لاعب الفريق الأول، فى تحسن مستمر، وأنه شارك فى جزء من المران أمس، وسيتم تقييم حالته بشكل نهائى لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

الأهلى يحصل على 2 مليون جنيه نظير إعارة صلاح محسن ومنعم لسموحة

تنتعش خزينة النادى الأهلى بمبلغ 2 مليون جنيه، وهى قيمة إعارة ثنائى الفريق صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لسموحة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم، وانتقل صلاح محسن لسموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضية، فى الوقت الذى انتقل محمد عبد المنعم هو الأخر لسموحة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح للنادي السكندري بتجديد الإعارة منعم لمدة سنة إضافية حال موافقة الأهلى.

جهاد جريشة يدرس تصعيد شكواه ضد لجنة الحكام للكاف والفيفا

يدرس جهاد جريشة الحكم الدولى، تصعيد شكواه ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم "فيفا" و"كاف"، وتواصل الحكم الدولى مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية ووعدوه بنظر شكواه، والتحقيق فيها بعدما جاء فى المركز الثالث فى ترتيب القائمة الدولية للحكام.

الاتحاد السكندرى يصدر بيانا رسميا لتوضيح موقفه من صفقة عمار حمدى

أصدر مسئولو الاتحاد السكندرى بيانا رسميا لتوضيح موقفهم أمام جماهير النادى من صفقة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى، الذى تمت استعارته يناير الماضى وظهر بشكل جيد، وطلب المسئولين استعارته من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أنهم لم يوفقوا وانتقل اللاعب على سبيل الإعارة لطلائع الجيش.