شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام من إريتريا لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم حكام من إريتريا لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، حيث جاء حكم الساحة هو الإريترى موجوس تيكلو تسيجاي ويعاونه أيوبل ميشيل ويوهانس تيولد والحكم الرابع إدريس محمد عثمان.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالهم 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

ويُركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول مواجهة دجلة التى ستقام الليلة من أجل مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى، حيث سيخوض كارتيرون مباراة دجلة بعناصره الأساسية على أن يجرى تغييرات كبيرة فى التشكيلة البيضاء أمام الفريق الأنجولى.