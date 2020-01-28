شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بين قدامى الأهلى والزمالك بالإمارات يوم 19 فبراير قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمسئول عن ملف مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى ستقام فى الإمارات يوم 20 فبراير المقبل، أن هناك العديد من المفاجآت تنتظر الجماهير الراغبة فى الحضور.

وقال فضل، لـ"الخليج 365"، إن من بين المفاجآت مباراة تقام بين قدامى الأهلى والزمالك يوم 19 فبراير المقبل أى قبل مباراة السوبر بـ24 ساعة، على استاد محمد بن زايد، حيث سيتحمل مجلس أبو ظبى الرياضى تكلفة سفر 10 لاعبين من قدامى الأهلى والزمالك إلى الإمارات لخوض مباراة احتفالية قبل مباراة السوبر.

وطرح مسئولو مجلس أبو ظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل، والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالى :

vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا

درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات

Advertisements

درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا

فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا

فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا

فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.