شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الفيفا يمنع القيد للمصرى موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر
وانتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السودانى، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.
ورغم إنهاء الأزمة تماما إلا أن الاتحاد المصرى يرفض الدخول طرف فى الأزمة مؤكدا لمسئولى المصرى أنه لن يتم قيد أى لاعب جديد للفريق البورسعيدى، إلا بعد وصول ما يفيد بإنهاء الأزمة من الاتحاد الدولى، وهو ما تفهمه مسئولو المصرى، خاصة أنه مازال هناك 10 أيام فى فترة القيد بالميركاتو الشتوى.
وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن ناديه ليس طرفا فى أزمة موكورو مع ناديه السودانى والدليل مشاركة اللاعب مع الفريق البورسعيدى أمام أسوان بالدورى، إلا أنه طبقا للقوانين واللوائح فلن يتم فتح باب القيد للمصرى إلا بعد وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى.
من ناحية اخرى تأكد غياب بهاء مجدى ظهير أيسر المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الجونة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بعد إصابته بكدمة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نواذيبيو الموريتانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.
كان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء الشوط الأول لمباراة المصرى ونواذيبيو ما دفع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إلى إخراجه بداعى الإصابة.
ويجهز إيهاب جلال حسن على اللاعب الشاب لقيادة الجبهة اليسرى للمصرى فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز.
كان المصرى قد نجح فى تحقيق فوز مثير على نواذيبيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سعيدو صنبورى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 9 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة ويتأهل مع بيراميدز لدور الثمانية للكونفيدرالية.
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