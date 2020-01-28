شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الفيفا يمنع القيد للمصرى موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، يؤكد فيه إيقاف القيد للنادى المصرى لمدة موسم ونصف بداية من يناير الجارى حتى نهاية الموسم المقبل 2020/2021 بسبب أزمة اللاعب شيخ موكورو، وهو ما سيضع مسئولو المصرى البورسعيدى فى أزمة.

وانتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السودانى، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

ورغم إنهاء الأزمة تماما إلا أن الاتحاد المصرى يرفض الدخول طرف فى الأزمة مؤكدا لمسئولى المصرى أنه لن يتم قيد أى لاعب جديد للفريق البورسعيدى، إلا بعد وصول ما يفيد بإنهاء الأزمة من الاتحاد الدولى، وهو ما تفهمه مسئولو المصرى، خاصة أنه مازال هناك 10 أيام فى فترة القيد بالميركاتو الشتوى.

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن ناديه ليس طرفا فى أزمة موكورو مع ناديه السودانى والدليل مشاركة اللاعب مع الفريق البورسعيدى أمام أسوان بالدورى، إلا أنه طبقا للقوانين واللوائح فلن يتم فتح باب القيد للمصرى إلا بعد وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى.

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