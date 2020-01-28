شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لإنبى غداً بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، إلى التدريبات غداً الأربعاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، وذلك من أجل بدء الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام نادى إنبى فى الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان عماد النحاس قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على طنطا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ليحافظ ذئاب الجبل على وصافة المسابقة المحلية برصيد 32 نقطة.

ويستعد المقاولون لمواجهة إنبى يوم الاثنين المقبل فى المباراة التي يستضيفها استاد بتروسبورت، بمنافسات الجولة 16 من عمر المسابقة المحلية، حيث يسعى ذئاب الجبل لمواصلة الانتصارات للحفاظ على موقعه بجدول الدوري.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين، فيما تلقى المقاولون الهزيمة فى 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

كان المقاولون العرب قد نجح فى ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوى الجارى، حيث تعاقد ذئاب الجبل مع أيمن حفني صانع ألعاب مصر المقاصة والذي كان على قوائم الانتظار بالفريق الفيومي بسبب اكتمال قائمته واستنفاذه للاستبدالات، كما ضم ذئاب الجبل، نجوكو لاعب كليوباترا بالدرجة الثانية.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن هناك مقعد متبقي بقائمة الفريق، وكل الاحتمالات واردة لضم لاعب إضافي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بحسب وجهة النظر الفنية لعماد النحاس.

وكان أيمن حفني قد عاد للمشاركة في الدوري بعد نزوله بدلاً في مباراة المقاولون وطنطا بعد غياب استمر لمدة 182 يوماً منذ رحيله عن الزمالك إلى المقاصة.