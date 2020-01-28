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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال التطوير بنادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر
وشاهد وزير الشباب والرياضة أعمال التطوير الجارية بحمام السباحة والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى أعمال التطوير الشاملة بصالة الجمباز، وأعمال التطوير التي شهدتها منطقة المطاعم، ومنطقة ألعاب وحدائق الاطفال التي تم افتتاحها مؤخراً.
كما تفقد الدكتور أشرف صبحى أرجاء النادي من استاد لكرة القدم، ومنطقة ملاعب الكروكيه، وصالة الكاراتيه ، وصالة الجودو.
واستعرض رئيس مجلس ادارة نادي الشمس الخطة التي تم السير عليها من أجل تطوير نادي الشمس والنهوض به بصورة تليق بأعضائه، موضحاً ان الترابط والتناغم بين اعضاء مجلس الادارة اسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة التطوير بالشكل المطلوب.
ومن جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد المبذول من مجلس ادارة نادي الشمس لتطوير المنشآت والرياضة بالنادي، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأساس العلمي لتطوير الرياضة وكافة الألعاب، والاهتمام بقاعدة الناشئين ، علاوة على الاهتمام بالصيانة الدورية والتي تسهم في استدامة المنشآت والانشطة.
اشرف صبحى فى نادى الشمس
اشرف صبحى ورئيس نادى الشمس
وزير الرياضة فى نادى الشمس
وزير الرياضة فى نادىالشمس
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