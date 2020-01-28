فضل يكشف تفاصيل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث محمد فضل، عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم المكلف بملف مباراة السوبر المصري عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي بهذا الشأن، والمكاسب التي تحققت للجانب المصري.
وتحتضن مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير 2020.
وقال فضل في تصريحات صحفية، أن مجلس أبوظبي الرياضي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة، وفي مقدمتها تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية.
واوضح، أن ن مجلس أبوظبي الرياضي سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل وتركيب وطباعة الإعلانات داخل وخارج الملعب، وتكاليف تطبيق تقنية VAR وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية.
ومن المقرر أن يتحمل مجلس أبوظبي نفقات الاحتفال الفني الذي سيسبق المباراة، كما وفر للشركة الراعية عدد 2 "ليد سكرين" لإتاحة الفرصة لزيادة عدد الإعلانات والرعاة، بالإضافة إلى بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي ب 3 مليون درهم إماراتي.
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