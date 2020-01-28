كلوب يتحدث عن.. أزمة إعادة مباريات كأس الاتحاد ومدة غياب ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن مأساة كوبي براينت أسطورة كرة السلة، ومدة غياب السنغالي ساديو ماني وأزمة إعادة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال كلوب: "وست هام يقاتل في بطولة الدوري وهذا ما يبدو عليه، المباراة ستكون معركة كبيرة، علينا أن نكون مستعدين، يمكننا أن نفعل ما هو مطلوب منا".

وعن إعادة مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "أشعر بالأسف الشديد بشأن شروزبري، لأن الجميع تحدثوا عما قلته ولم يتحدث عنهم أحد، نحن نريد أن نتأهل إلى الجولة التالية".

وأضاف: "إن إعادة المباريات تسبب مشاكل الجميع، ولكن نعم إنه الجانب المالي، نحن بحاجة إلى حل، يجب أن نرى الصورة بشكل أكبر وهذا ما أقوم به".

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وتابع: "اللجوء لركلات الترجيح ، يمكنهم الانتقال إلى الجولة التالية، هل لدى شروزبري فريق للعب 3 مباريات في الأسبوع؟ إنها مشكلة بالنسبة لهم أيضًا".

وأكمل: "لقد قلت ما قلته لكن ليس لدي أي فكرة إذا كان الاتحاد سيغير شيئًا أم لا، يجب أن نناقش الأمور بطريقة مختلفة، يجب أن يتغير وضع اللاعبين، كوبا أمريكا ، يورو ، اللاعبون ليس لديهم أي استراحة صيف 2021".

وواصل: "يجب علينا أن نتخذ قرارت غير تقليدية بناءً على الموقف الذي نحن فيه، لا يمكن أن نقضي إجازة لمدة أسبوع ونقول حسنًا ، هناك يومين للاستعداد لمباراة دوري أبطال أوروبا، لأننا نخطط على المدى الطويل، لقد قررت قبل 3 أسابيع حصولنا على استراحة منتصف الموسم بناء على خطاب وصلنا في أبريل 2019".

وعن وضعية ساديو ماني قال المدرب الألماني: "ساديو لن يشارك معنا ضد وست هام وربما ساوثهامبتون، بعد ذلك سيعود إلى التدريبات، لديه تمزق عضلي صغير كنا محظوظين بذلك، إنه خارج حساباتنا لمدة ثلاث مباريات".

وعن مأساة كوبي براينت قال: "لقد صدمت، قابلتُه مرة واحدة، لحظات نادرة ، كان لدينا صورة شخصية معًا، كنت أحد مشجعيه، لقد كان أمرًا محزنًا للغاية".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة جمعها من خوض 23 جولة، حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد.