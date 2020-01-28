"شكل خاص للمنتخب الأوليمبي".. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن الزي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المحدد للإعلان عن الشكل الجديد لملابس المنتخبات الوطنية لكرة القدم.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركة "بوما" على الإعلان عن الشكل الجديد لملابس المنتخبات الوطنية لكرة القدم في شهر سبتمبر من العام الحالي.

وأجرى وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي لجنة إدارة الاتحاد ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد جولة من المفاوضات مع الشركة بألمانيا.

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ويأتي التفاوض من أجل التوصل إلى كافة بنود العقد بين الطرفين بما يتفق ومكانة المنتخبات الوطنية المصرية، حيث طلب الاتحاد زيادة بعض البنود على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والشركة منذ ما يزيد عن العام.

ويمتد الاتفاق إلى كافة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة والصالات والشاطئية والنسائية، فيما سيتم تخصيص مادة وشكل يتناسب مع المنتخب الأوليمبي المتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بما يتفق ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية.

كما تم الاتفاق على تفاصيل الطلبيات المطلوبة ومواعيد تسليمها لتغطية احتياجات المنتخبات خلال الفترة المقبلة.