الاتحاد السكندري ينتقد انضمام لاعب الأهلي إلى طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

هاجمت إدارة نادي الاتحاد السكندري، انضمام عمار حمدي لاعب النادي الأهلي إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم عمار حمدي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولعب عمار حمدي لصفوف الاتحاد السكندري معارا من النادي الأهلي لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من يناير 2019، حتى يونيو 2019.

وجاء بيان نادي الاتحاد السكندري كالتالي:

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"توضح إدارة الاتحاد أنها خاطبت إدارة النادي الأهلي بشأن طلب إعادة إعارة اللاعب عمار حمدي الذي سبق وانضم لصفوف الاتحاد السكندري في انتقالات يناير 2019.

وجاء طلب نادي الاتحاد السكندرى وفقاً للرغبة التي أعلنها اللاعب مراراً و تكراراً فى أكثر من وسيله إعلامية و وفقاً للمردود الطيب الذي قدمه في الفترة التي قضاها بين صفوف فريق النادي و التى كانت السبب المباشر فى أستدعائه لصفوف المنتخب القومي المصري الأول و المنتخب الأوليمبى ، حيث لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضي و لم يُشارك مطلقاً هذا الموسم فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادى، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب لصفوف نادى الاتحاد السكندرى ، أملا فى تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضي.

و تواصلت إدارة النادى مع إدارة النادى الاهلى التى أوضحت موقفها بأنه فى حال إعارة اللاعب ستكون وجهته لنادي الاتحاد السكندري بعد موافقته و وفقاً لرغبته ، إلا أن اللاعب و دون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لنادي طلائع الجيش ، برغم تأكيده السابق بأنه يأمل فى الانتقال لصفوف زعيم الثغر مجدداً.

وتؤكد إدارة النادي إنها قد قدمت عرضاً ماليا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب حرصاً على تواجده بين صفوف الفريق، إلا إنها لا تجد تفسيراً لتغيير موقفه و قراره، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هي إضافة له أولاً و أخيراً، حيث وجد اللاعب الناشئ في القلعة الخضراء كل الدعم و المساندة من إدارة و جماهير النادي.

وأخيراً فأن العلاقات التاريخية التي تربط نادى الاتحاد السكندري بالنادى الاهلى و جميع الأندية الشعبية و الجماهيرية ستظل قوية ، لم و لن يُعكر صفوها أبدا انتقال لاعب من عدمه ، و نؤكد مجددا أنه لشرف كبير لجميع لاعبي الدوري المصري أرتداء الفانلة الخضراء و الحصول على دعم و مساندة جماهير الثغر الوفية الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير و العظيم."