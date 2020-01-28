سعفان الصغير يستبعد مشاركة محمد عواد مع الزمالك

أعرب سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

وقال سعفان "تأهلنا بفضل جمهورنا أولاً، نُقدم افضل مبارياتنا دائمًا في وجود جماهيرنا، لا أرى سبب مقنع لدخول الجماهير في البطولات الخارجية ومنعهم من مباريات الدوري المحلي."

وتابع سعفان قائلاً :"نعم أداء الاسماعيلي في البطولة العربية أفضل من الدوري، ليس بسبب المكافآت ولا

أي شيء ولكن بسبب حضور جماهير الاسماعيلي التي تُحرك الصخر".

وأضاف "الاتحاد السكندري لديهم فريق وجهاز فني وإدارة على أعلى مستوى بالأخص هذا الموسم، كانوا نِد كبير لنا واقدم لهم كل التحية على ما قدموه على مدار مبارتي ربع النهائي".

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وواصل قائلاً :"الاسماعيلي تعرض لظلم فادح خلال مباراة انبي ولم استطع تمالك

اعصابي أثناء اللقاء في الملعب مما ترتب عليه ايقافي لثلاثة أشهر ومن ثم تم تخفيض العقوبة لشهر واحد".

وعند سؤاله عن محمد عواد حارس الاسماعيلي السابق والزمالك الحالي أكد مدرب حراس الدراويش أن فرصة عواد في المشاركة مع الزمالك أصبحت ضئيلة للغاية خاصة مع عودة محمود جنش وتألق ابو جبل في الآونة الاخيرة.

وتوقع سعفان الصغير أن الزمالك من المحتمل ان يعير حارس الدراويش السابق خلال الفترة القادمة من أجل حصوله على فرصة المشاركة التي باتت صعبة للغاية بقميص الفارس الابيض.