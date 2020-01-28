ايقاف الحكم المساعد في مباراة طلائع الجيش والمقاصة

علمت " الوفد "، ان لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت ايقاف ابراهيم السوداني الحكم المساعد في لقاء الطلائع والمقاصة، لمدة شهرين من ادارة مباريات الدوري الممتاز. الطلائع والمقاصة، لمدة شهرين من ادارة مباريات الدوري الممتاز. وبرأ مسؤولو اللجنة محمود عاشور حكم الساحة من أزمة هدف المقاصة حيث احتسبه عاشور ثم الغاه بناء على راية المساعد ثم عاد واحتسبه مرة أخرى مما أحدث أزمة كبيرة في المباراة. حكم الساحة من أزمة هدف المقاصة حيث احتسبه عاشور ثم الغاه بناء على راية المساعد ثم عاد واحتسبه مرة أخرى مما أحدث أزمة كبيرة في المباراة.

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