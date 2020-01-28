اتحاد الكشافة والمرشدات يستقبل الوفد الفلسطيني

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استقبل الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات، اليوم الثلاثاء، أعضاء المكتب التنفيذي الأول للكشافة الفسطينية برئاسة اللواء جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس جمعية الكشافة الفلسطينية.
وكان على رأس المستقبلين
محمد عباس سعدان رئيس الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات
تامر موسى نائب الرئيس
الكيميائي محمد سعيد رئيس الكشافة البحرية المصرية
عبدالعظيم محمود عبدالعظيم المدير التنفيذي
ليلى علم الدين مقررة لجنة العلاقات العام والإعلام
محمود السيد عضو لجنة العلاقات العامة والإعلام
وتم الترحيب بالوفد الفلسطيني والقيام بجولة ميدانية لمقر الاتحاد بجميع أرجائه، حيثأشاد اللواء جبريل الرجوب بالمكان وقدم الشكر للجميع لحسن الاستقبال والضيافة، كما أكد على توطيد العلاقة بين الكشافة المصرية والفلسطينية.
وقام محمد عباس بإهداء درع تذكاري بأسم الاتحاد والكيميائي محمد سعيد بإهداء درع تذكاري بأسم الكشافة البحرية المصرية لمعالي اللواء جبريل الرجوب.
واختتمت الزيارة بإلتقاط الصور التذكارية بين الجميع.
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