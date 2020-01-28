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سيراميكا المتصدر يسقط في فخ التعادلات.. والداخلية وبتروجت والقناة يلعبون لصالحه

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ظل الوضع في فرق المقدمة كما هو بعد الجولة الثالثة عشر لدوري القسم الثاني- مجموعة القاهرة- حيث فشلت الفرق التي تطمح في المنافسة للحصول على بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة في الفوز واكتفت بالتعادل ايضا أوالخسارة .

 سيراميكا  الذى يعتلي القمة تراجعت نتائجه  بتعادله مع النصرفي الجولة 13، بهدف لكل منهما ضمن مسلسل التعادلات في مفاجأة تختلف عن بداية الدوري ورغم ذلك استمر في تصدره معتمدا على رصيده من النقاط وفارق النقاط

بينه والوصيف حيث رفع رصيده بهذا التعادل الى 29 نقطة  والنصر الى 16 نقطة.

 ولم يستغل بتروجت والداخلية نزيف نقاط سيراميكا لتضييق فارق النقاط مع المتصدر، وتعادلا بهدف لكل منهما ،ليرفع الداخلية رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني وبتروجت الخامس 19 نقطة.

 في الوقت الذى  حقق فيه منتخب السويس ثلاث نقاط غاليه بفوزه المستحق على كوكاكولا بثنائية نظيفة ورفع رصيده

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الى 20 نقطة في المركز الثالث وتراجع القناة   بعد خسارته المفاجئة امام المريخ بهدفين مقابل هدف  وتجمد رصيده  عند 19 نقطة في المركز الرابع  بينما رفع المريخ رصيده الى 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

 وفجر الزرقا القابع في ذيل المجموعة مفاجأة بفوزه على جمهورية شبين بهدف ومازال قابعا في الذيل بـ8 نقاط ، وتجمد الجمهورية عند 14 نقطة في المركز التاسع.

 وهذا ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة عشر:

 سيراميكا 29 نقطة والداخلية21 ومنتخب السويس 20 والقناة 19 وبتروجت 19 والنجوم 18 وكوكاكولا 17 والنصر 16 وجمهورية شبين 14 والترسانة 13 والمريخ 10 والزرقا 8 نقاط

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