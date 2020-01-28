ظل الوضع في فرق المقدمة كما هو بعد الجولة الثالثة عشر لدوري القسم الثاني- مجموعة القاهرة- حيث فشلت الفرق التي تطمح في المنافسة للحصول على بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة في الفوز واكتفت بالتعادل ايضا أوالخسارة .
سيراميكا الذى يعتلي القمة تراجعت نتائجه بتعادله مع النصرفي الجولة 13، بهدف لكل منهما ضمن مسلسل التعادلات في مفاجأة تختلف عن بداية الدوري ورغم ذلك استمر في تصدره معتمدا على رصيده من النقاط وفارق النقاطبينه والوصيف حيث رفع رصيده بهذا التعادل الى 29 نقطة والنصر الى 16 نقطة.
ولم يستغل بتروجت والداخلية نزيف نقاط سيراميكا لتضييق فارق النقاط مع المتصدر، وتعادلا بهدف لكل منهما ،ليرفع الداخلية رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني وبتروجت الخامس 19 نقطة.
في الوقت الذى حقق فيه منتخب السويس ثلاث نقاط غاليه بفوزه المستحق على كوكاكولا بثنائية نظيفة ورفع رصيده
وفجر الزرقا القابع في ذيل المجموعة مفاجأة بفوزه على جمهورية شبين بهدف ومازال قابعا في الذيل بـ8 نقاط ، وتجمد الجمهورية عند 14 نقطة في المركز التاسع.
وهذا ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة عشر:
سيراميكا 29 نقطة والداخلية21 ومنتخب السويس 20 والقناة 19 وبتروجت 19 والنجوم 18 وكوكاكولا 17 والنصر 16 وجمهورية شبين 14 والترسانة 13 والمريخ 10 والزرقا 8 نقاط
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا المتصدر يسقط في فخ التعادلات.. والداخلية وبتروجت والقناة يلعبون لصالحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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