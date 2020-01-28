إعلان الطاقم التحكيمي لمباراتي الأربعاء بالدوري الممتاز

اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري اسماء الطقام التحكيمي لمباراتي غدا الاربعاء في الدوري الممتاز. وجاءت على النحو التالي : المصري والجونة : صبري ابراهيم واسامة السيد ومحمد سعيد وامير السيد حكما رابعا. فيما سيدير مباراة اف سي مصر وبيراميدز الطاقم التحكيمي المكون من طارق مجدي، واحمد ساهر، واحمد كمال، وسيد فرج حكما رابعا.



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