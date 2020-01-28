مباراة ودية بين قدامي الأهلي والزمالك قبل السوبر المصري بالإمارات

اتفق اتحاد الكرة، مع مجلس أبو ظبي، على اقامة مباراة بين قدامى الاهلي والزمالك قبل السوبر ب24 ساعة.

ويتحمل مجلس ابو ظبي تكاليف سفر 10 لاعبين من الاهلي والزمالك لاقامة المباراة بينهم، على ملعب

محمد بن زايد.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق أن مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك ستقام يوم 20 فبراير

