الإسماعيلي يستأنف تدريباته لمواجهة الإنتاج الحربي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.
كان الجهاز الفني للدراويش بقيادةالفرنسي ديديه جوميز المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية عقب التأهل مساء الأحد الماضي إلى نصف نهائي البطولة العربية على حساب مواطنة الاتحاد السكندري.
يرغب جوميز في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى لعودة الانتصارات بالبطولة المحلية محفزا لاعبي الإسماعيلي بلقاءات البطولة العربية.
يدخل الدراويش اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من 14 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 6.
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