غداً.. انطلاق المؤتمر الصحفي لدوري المدارس

تعقد غداً الأربعاء وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، المؤتمر الصحفي الخاص بمراسم توقيع بروتوكول تعاون "دوري المدارس" وذلك بحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد شلباية ومحمد طويلة، رئيسا مجلس إدارة الشركتان الراعية، والإعلامي أحمد شوبير.

وذلك لتوقيع بروتوكول التعاون لمدة 5 سنوات يتم خلالها العمل الدائم على اكتشاف وتدريب وتأهيل المواهب الكروية في كافة مدارس مصر وهو ما يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لاكتشاف المواهب

ونجح دوري المدارس خلال الـ 17 عاما الماضية، في أن يصبح مصدراً لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة لدعم قطاع كرة القدم المصري من خلال اشتراك أكثر من مليون طالب بمختلف محافظات الجمهورية، والمساهمة في تطوير المواهب من خلال بروتوكول التعاون الذي تم ابرامه في 2019 مع النادي البرتغالي الرائد "بنفيكا" لتقديم الدعم الفني. والإعلامي أحمد شوبير.وذلك لتوقيع بروتوكول التعاون لمدة 5 سنوات يتم خلالها العمل الدائم على اكتشاف وتدريب وتأهيل المواهب الكروية في كافة مدارس مصر وهو ما يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتطويرها وتزويدها بالدعم الفني اللازم لتحقيق أحلامهم.ونجح دوري المدارس خلال الـ 17 عاما الماضية، في أن يصبح مصدراً لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة لدعم قطاع كرة القدم المصري من خلال اشتراك أكثر من مليون طالب بمختلف محافظات الجمهورية، والمساهمة في تطوير المواهب من خلال بروتوكول التعاون الذي تم ابرامه في 2019 مع النادي البرتغالي الرائد "بنفيكا" لتقديم الدعم الفني.

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