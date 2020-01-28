الفيحاء السعودي يضم محمد البقعاوي من الشباب

أعلن نادى الفيحاء السعودي التعاقد مع محمد البقعاوي ظهير أيمن نادي الشباب لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أنهت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات توقيع مع الظهير الأيمن محمد البقعاوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية التوقيع لسنة إضافية قادما من نادي الشباب.

لعب محمد البقعاوي صاحب ال ٢٤ عاما فى أكثر من نادي أبرزها الطائي، الشباب السعودي والهلال.

يستعد نادي الفيحاء لمواجهة الفيصلي يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس

يحتل نادي الفيحاء المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٨ نقطة.

الظهير الأيمن محمد البقعاوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية التوقيع لسنة إضافية قادما من نادي الشباب.لعب محمد البقعاوي صاحب ال ٢٤ عاما فى أكثر من نادي أبرزها الطائي، الشباب السعودي والهلال.يستعد نادي الفيحاء لمواجهة الفيصلي يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يحتل نادي الفيحاء المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٨ نقطة.

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