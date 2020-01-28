الفيحاء السعودي يضم محمد البقعاوي من الشباب

أعلن نادى الفيحاء السعودي التعاقد مع محمد البقعاوي ظهير أيمن نادي الشباب لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
أنهت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات توقيع مع
لعب محمد البقعاوي صاحب ال ٢٤ عاما فى أكثر من نادي أبرزها الطائي، الشباب السعودي والهلال.
يستعد نادي الفيحاء لمواجهة الفيصلي يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يحتل نادي الفيحاء المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٨ نقطة.
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