غضب في السودان بسبب حكم مباراة الهلال والأهلي

رفضت إدارة نادي الهلال السوداني قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بتعيين الحكم الدولي المغربي “رضوان جيد” لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي المصري في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على ملعب أمدرمان بالعاصمة السودانية “الخرطوم”.

وأصدر النادي الملقب بـ “سيد البلد” بيان رسمي عبر حسابه على موقع تويتر يُندد فيه باختيار رضوان جيد لإدارة المباراة التي ستحسم نتيجتها هواية الفريق المتأهل رفقة النجم الساحلي التونسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وقالت إدارة الهلال في تصريحات نشرتها إذاعة ميدي 1 المغربية “يُبدي مجلس إدارة الهلال امتعاضه الشديد إزاء التجاهل الذي أظهره الكاف لطلب النادي بشأن عدم تعيين الحكم المغربي السيد رضوان جيد للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال”.

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وأضاف البيان “يُبدي نادي الهلال أسفه لهذا الإصرار غير المُبرر من جانب الكاف لتعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال، ويؤكد مجلس الإدارة بأنه قد رفع احتجاجًا للكاف إزاء قرار إسناد المباراة للحكم المذكور، مطالبًا بإصدار قرار بشأنه قبل موعد المباراة”.

وأكد الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة في موعدها دون أي تعديل على الرغم من عدم استقرار الأحوال الأمنية التي تشهدها السودان في الوقت الراهن.

وأشار الكاف إلى تواصله مع الأمن السوداني للتأكد من أن المباراة ستخضع لإجراءات أمنية مشددة، وإنه لا يوجد أي قلق على بعثة الأهلي خلال تواجدها في السودان قبل أو بعد خوض المباراة، وبالتالي فلا حاجة لتعديل الموعد المقرر لها يوم السبت المقبل أو نقلها أو حتى تأجيلها.