نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة فى الدوري المصري

يستضيف نادي وادي دجلة نظيره الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2020 على ستاد السلام الدولي، في الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة من يوم 15-1-2020 من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت، ويعلق على المباراة المعليق الرياضي حاتم بطيشة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين.

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بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على الترتيب من منافسات الدوري الممتاز.

ويعود آخر لقاء بين الفريقين الموسم الماضي فى الدوري المصري بالجولة 29 على ملعب بتروسبورت، والذي شهد فوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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