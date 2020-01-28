قال عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول بنادي طلائع الجيش، والمعار من الأهلي المصري، إن ما يتردد حول التفاوض معه للانتقال إلى فريق الزمالك، مجرد شائعات.
وصرح عمرو جمال لقناة “صدى البلد” التليفزيونية مساء أمس الإثنين قائلاً: “من الصعب الانتقال للزمالك في الفترة المقبلة لأني مرتبط بالأهلي، فأنا لست لاعبًا حراً حتى يتفاوض الزمالك معه وأنتقالي للأبيض شائعات.”
وتحدث عمرو جمال بشأن النجم المغربي وليد أزارو، الذي أعاره الأهلي إلى الإتفاق السعودي قبل أيام قليلة حتى نهاية الموسم، قائلاً: “حزين لرحيله عن الأهلي لأني أعلم إمكانياته جيداً، أتوقع عودته مرة أخرى”.
وأضاف: “وليد أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبت إلى جانبهم في حياتي، وأرقامه لن يحققها أي مهاجم في الأهلي.”
الأهلي ينفي غياب محمد الشناوي عن لقاء الهلال السوداني
شاهد أهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي يستعيد الصدارة من النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال: معجب بوليد آزارو، وهذا رأيي في الانتقال إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.