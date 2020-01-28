عمرو جمال: معجب بوليد آزارو، وهذا رأيي في الانتقال إلى الزمالك

قال عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول بنادي طلائع الجيش، والمعار من الأهلي المصري، إن ما يتردد حول التفاوض معه للانتقال إلى فريق الزمالك، مجرد شائعات.

وصرح عمرو جمال لقناة “صدى البلد” التليفزيونية مساء أمس الإثنين قائلاً: “من الصعب الانتقال للزمالك في الفترة المقبلة لأني مرتبط بالأهلي، فأنا لست لاعبًا حراً حتى يتفاوض الزمالك معه وأنتقالي للأبيض شائعات.”

وتحدث عمرو جمال بشأن النجم المغربي وليد أزارو، الذي أعاره الأهلي إلى الإتفاق السعودي قبل أيام قليلة حتى نهاية الموسم، قائلاً: “حزين لرحيله عن الأهلي لأني أعلم إمكانياته جيداً، أتوقع عودته مرة أخرى”.

وأضاف: “وليد أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبت إلى جانبهم في حياتي، وأرقامه لن يحققها أي مهاجم في الأهلي.”

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