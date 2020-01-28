الأهلي ينفي غياب محمد الشناوي عن لقاء الهلال السوداني

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، جاهز للسفر مع البعثة إلى السودان، لخوض مواجهة الهلال السوداني المقررة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتحمل المباراة أهمية كبيرة حيث يسعى الأهلي للفوز بها والتأهل إلى دور الثمانية عبر صدارة المجموعة الثانية، التي تضم معه النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي إلى جانب الهلال.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن الشناوي أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكداً أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون موجوداً مع الفريق في رحلة السودان، المقررة بعد غد الخميس.
وكان الشناوي تعرض لإصابة أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي أمس الأول الأحد، وبعد تدخل الجهاز الطبي، أستكمل الحارس الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 1 / صفر وتصدره للمجموعة الثانية برصيد عشر نقاط.
وخضع الشناوي لأشعة وفحوصات طبية أمس الاثنين كشفت تعرضه لإصابة بسيطة لن تمنعه من التواجد مع الفريق خلال رحلته إلى السودان.
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