بايرن ميونخ ينتظر عودة توماس مولر لصفوف منتخب ألمانيا

قال كارل هاينز رومينجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إنه لا يستبعد تمامًا أن يحصل توماس مولر مهاجم الفريق، على فرصة للعودة إلى المنتخب الألماني من جديد والمشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأضاف رومينيجه في تصريحات نشرتها صحيفة “بيلد” أنه لا يقصد تقديم النصيحة ليواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، مؤكداً “أعتقد أنه يتمتع بخبرة كافية وقد حقق نجاحًا كبيراً مع المنتخب، لكنني دائمًا أقول إنه إذا قدم لاعب مستويات من الطراز الأول، وأتمنى أن يواصل توماس ذلك، فإنه ربما يجرى إعادة التفكير بشأنه.”

وكان لوف أعلن نهاية مشوار الثلاثي مولر وماتس هاميلز وجيروم بواتينج في المنتخب، وذلك ضمن عملية إعادة الهيكة وتجديد الدماء التي بدأها لوف في أعقاب الخروج الصادم للمنتخب من الدور الأول بكأس العالم 2018 في روسيا، بعد أربعة أعوام من تتويجه بالنسخة السابقة التي أقيمت في البرازيل.

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ودارت الشائعات مؤخرا حول إمكانية مشاركة مولر 30/ عامًا/ مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك ضمن اللاعبين الثلاثة الكبار المسموح بمشاركتهم مع منتخب تحت 23 عامًا.

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