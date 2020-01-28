رياضة | رسميًا.. توتنهام يعلن ضم لو سيلسو من ريال بيتيس بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. توتنهام يعلن ضم لو سيلسو من ريال بيتيس بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن ضم اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، بشكل نهائي قادمًا من فريق ريال بيتيس الإسباني.

وكان لو سيلسو قد إنضم إلى السبيرز في صيف 2019، على سبيل الإعارة، مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وأصدر نادي توتنهام بيانًا رسميًا أعلن من خلاله عن إتمام التعاقد مع لو سيلسو حتى عام 2025.

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وقال توتنهام في بيانه الرسمي:" نحن مسرورون للإعلان عن تفعيلنا خيار الشراء في عقد جيوفاني لو سيلسو من ريال بيتيس".

وبعد إتمام التعاقد من المتوقع أن يدفع توتنهام 27 مليون جنيه إسترليني.

ترتيب توتنهام في جدول الدوري الانجليزي الممتاز

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.