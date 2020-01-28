رياضة | بعد رحيله.. بالأرقام ماذا قدم كريستيان إيريكسن مع توتنهام ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. بالأرقام ماذا قدم كريستيان إيريكسن مع توتنهام ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن رحيل اللاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب خط وسط الفريق إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق في الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب مع السبيرز، وكان سينتهي عقد ايريكسن مع فريق توتنهام هوتسبير في نهاية الموسم الحالي خلال صيف موسم 2020.

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وشارك ايريكسن مع توتنهام في 305 مباراة منهم 267 أساسيا مع الفريق، ونجح في تسجيل 69 هدفا وصناعة 85 هدف لزملائه في النادي اللندني، وفشل في حصد اي لقب مع السبيرز خلال مسيرته، ولكنه توج بجائزة أفضل لاعب في النادي خلال موسمين ( 2013/2014 - 2016/2017).

وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق لا يعتمد على ايريكسن في بداية الموسم الجاري حتى رحل عن تدريب النادي، ووصل جوزيه مورينيو لقيادة الفريق فنيا وأيضا لم يشارك اللاعب الدنماركي بصفة أساسية.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد كان ينافس توتنهام على التعاقد مع ايريكسن خلال الميركاتو الشتوي، ولكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله إلى الكالتشيو الايطالي.