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رياضة | بطريقة المسرح.. إنتر يعلن رسمياً عن ضم كريستيان إريكسن لمدة 4 مواسم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطريقة المسرح.. إنتر يعلن رسمياً عن ضم كريستيان إريكسن لمدة 4 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر نادي إنتر ميلان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" عن التعاقد رسمياً مع النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب خط وسط توتنهام بمبلغ مالي  قيمته 20 مليون يورو ومن المتوقع أن تكون لمدة  4 سنوات ونصف.

وأعلن نادي انتر ميلان عن التعاقد مع النجم الدنماركي ونشرت صورة اللاعب في مسرح وكتبت:" رفعت الستائر ، اناقتك على وشك مقابلة المباريات".

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