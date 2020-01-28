رياضة | بطريقة المسرح.. إنتر يعلن رسمياً عن ضم كريستيان إريكسن لمدة 4 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطريقة المسرح.. إنتر يعلن رسمياً عن ضم كريستيان إريكسن لمدة 4 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر نادي إنتر ميلان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" عن التعاقد رسمياً مع النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب خط وسط توتنهام بمبلغ مالي قيمته 20 مليون يورو ومن المتوقع أن تكون لمدة 4 سنوات ونصف.

وأعلن نادي انتر ميلان عن التعاقد مع النجم الدنماركي ونشرت صورة اللاعب في مسرح وكتبت:" رفعت الستائر ، اناقتك على وشك مقابلة المباريات".