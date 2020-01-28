رياضة | عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اصطحاب رمضان صبحي لاعب الفريق إلى رحلة السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار فايلر بعد أن أتم اللاعب شفاءه من الإصابة التي تعرض لها وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية الأخيرة.

وكان رمضان صبحي غاب على مدار 6 أسابيع ماضية عن الفريق، بسبب تعرضه للإصابة وخوضه تدريبات تأهيلية قبل العودة للمران الجماعي.

وتغادر بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، مساء السبت المقبل في أم درمان، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.