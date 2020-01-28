رياضة | طلائع الجيش يسعى لضم نجم الزمالك بعد عمار حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يسعى لضم نجم الزمالك بعد عمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بفريق نادي طلائع الجيش عن الصفقات الجديدة التي ضعم بها الفريق صفوفه خلال الفترة القليلة الماضية فيما يخص الإنتقالات الشتوية الجارية .

وفي تصريحات إذاعية أدلى بها المهدي أكد أن عمار حمدي نجم النادي الاهلي سوف ينهي إجراءات ضمه اليوم إلى الفريق العسكري ومن المُنتظر أن ينضم إلى التدريبات إبتداءًا من غدًا .

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وواصل " عمار يعتبر واحد من أبرز اللاعبين المميزين في بطولة الدوري المصري وسيمثل إضافة كبيرة للفريق خلال ما تبقي من عمر بطولة الدوري وسيساعدنا على تحسين مركزنا .

وأتم " اللاعب توفر على خبرة كبيرة بعد مشاركته مع منتخب مصر تحت 23 عامًا الحاصل على بطولة كأس الأمم الافريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وأنهى " الفريق يخطط في الفترة الحالية إلى ضم محمد أشرف روقة نجم الزمالك السابق الذي فسخ تعاقده مع نادي إنبي بعد ضم الرواندي كيفين موهيري لاعب المقاصة ومحمد جمال بيبو لاعب سموحة .