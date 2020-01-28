رياضة | روقة لـ "الخليج 365 الرياضي": أبلغت الزمالك بفسخ عقدي مع إنبي.. ثلاثة أندية تفاوضني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روقة لـ "الخليج 365 الرياضي": أبلغت الزمالك بفسخ عقدي مع إنبي.. ثلاثة أندية تفاوضني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد أشرف روقة لاعب وسط نادي الزمالك والمعار إلى نادي إنبي، عن فسخ تعاقده مع الفريق البترولي ، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أندية ترغب في ضمه خلال يناير الجاري.

وقال روقة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "فسخت عقدي مع نادي إنبي بشكل رسمي اليوم، جلست مع مسئولي الفريق البترولي ونقلت لهم رغبتي في الرحيل عن الفريق".

وأضاف: " شعرت أنني لن يكون لي دور خلال الفترة المقبلة، لذلك أبلغتهم بقراري وتفهمه رغبتي".

وأشار: "أبلغت مسئولي نادي الزمالك بذلك القرار، وأنتظر الحصول على موافقة كتابية، كي استطع الانتقال إلى نادي آخر".

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وأوضح روقة: "حتى الآن ثلاثة أندية ترغب في ضمي ، وهم الإسماعيلي وطلائع الجيش وسموحة، لكن لم أحسم مصيري بشكل نهائي من تلك العروض".

واختتم: " سأحدد وجهتي المقبلة اليوم أو غدا على أقصى تقدير".

وانتقل روقة إلى نادي إنبي مطلع الموسم الماضي معارا من نادي الزمالك.

وشارك صاحب الـ26 عاما في 5 مباريات مع إنبي هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.