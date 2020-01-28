رياضة | بشرى سارة لزيدان قبل موقعة سرقسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لزيدان قبل موقعة سرقسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق يوم الأربعاء المقبل ضد فريق نادي ريال سرقسطة لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا .

وشهد مران الفريق اليوم الثلاثاء عودة الدولي الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق للمشاركة مع زملائه بشكل طبيعي بعد أن غاب عن الإنتصار الذي حققه الفريق على بلد الوليد يوم الأحد الماضي بهدف واحد مقابل لا شيء في بطولة الدوري .

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وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن بيل كان قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل في مباراة دور الإثنين والثلاثين ضد فريق نادي سالامنكا بالكأس والتي حسمها الفريق بشق الأنفس ليتضعه القرعة في مواجهة سرقسطة في الدور المقبل .

وأنهت الماركا تقريرها أن مران الملكي اليوم شهد غياب الدولي ماريانو دياز بسبب الإصابة فيما واصل ماركو أسينسيو وزميله البلجيكي إيدين هازارد تدريبات التعافي التي يقوموا بها للتخلص من الآلام التي تلاحقهم وكان ذلك في الصالة الرياضية للنادي .