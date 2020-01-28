رياضة | عبد الحفيظ يحسم مصير رمضان صبحي من مباراة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يحسم مصير رمضان صبحي من مباراة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدير الكرة بالنادي الأهلى سيد عبدالحفيظ ، إن حالة نجم الفريق رمضان صبحى تتحسن بشكل مستمر ، وكان في مران الفريق أمس، وستتقيم حالته قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال.

وتحسنت حالة اللاعب رمضان صبحي كثيراً خلال الفرة الماضية ، وكشفت الأشعة التى أجراها اللاعب ، عن تعافييه من التمزق العضلي الذي أصابه في الخلفية .

يذكر أن الأهلى سيسافر إلى السودان يوم الخميس المقبل ، لمواجهة الهلال فى الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل.

ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا:

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