رياضة | زيدان يعلق على أزمة سيتين في برشلونة.. ويحسم مصير 5 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلق على أزمة سيتين في برشلونة.. ويحسم مصير 5 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مواقف بعض اللاعبين من المشاركة أمام ريال سرقسطة في اللقاء الذي يجمعهما مساء غد الأربعاء بدور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

ورد زيدان على سؤال بشأن إمكانية إراحة كاسيميرو أمام سرقسطة: “إنه لاعب مهم للغاية. أريد أن أستفيد إلى أقصى حد من الفريق الذي أمتلكه وهو جزء مهم للغاية. يلعب البعض أكثر من الآخرين وهذا شيء بالنسبة لي لن يتغير”.

وتابع: “إنني أنظر إلى جميع اللاعبين الذين لدينا وهم على سبيل الإعارة. نحن مهتمون بهم بعد حصولهم على دقائق في الأندية التي هم فيها. نتمنى دائمًا أن يلعب فاييخو و لونين و سيبايوس و أوديجارد… جميعهم.”

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وعلق زيدان على رحيل ماريانو دياز قائلا: “ماريانو غير متوفر ، لديه انزعاج. عندما يشعر بعدم الراحة الجسدية ، من الأفضل عدم المخاطرة به. لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء آخر في الوقت الحالي. أنا متأكد من أنه لا يحب الخروج من الفريق ولا نحن."

وعن وجود أزمة في برشلونة تحت قيادة سيتين، قال زيدان: “كل شخص لديه مشاكله الخاصة. لقد حصلت على حلمي. نحن نعرف عملنا ، جميع المدربين ليس فقط برشلونة. نحن نعيش هكذا دائمًا ، نحن نعرف وضعنا ونتعامل معه. علينا أن ننظر إلى ما يهمنا. أستمر ولا شيء غير ذلك ”.