رياضة | الصفقة التبادلية بين سان جيرمان ويوفنتوس مهددة بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة التبادلية بين سان جيرمان ويوفنتوس مهددة بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي لإتمام الصفقة التبادلية المنتظرة بين الفريقين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويخطط باريس سان جيرمان الفرنسي لضم الظهير الأيمن الإيطالي ماتيا دي تشيليو من يوفنتوس، مقابل انتقال ظهيره الفرنسي ليفين كورزوا للجهة المقابلة.

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن ثمة عقبتين كبيرتين تهدجان بإتمام الصفقة، بالرغم من سعي الناديين لإتمامها.

وتتمثل العقبة الأولى في رغبة فريق يوفنتوس لإستلام مبلغ إضافي مع إنتقال كورزوا، حيث يرى مسئولي اليوفي أن بطاقة دي تشيليو أغلى نسبياً من بطاقة كورزوا.

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وتأتي العقبة الثانية، في المبلغ الذي يريده وكيل كورزوا لإتمام الصفقة، والتي ترى إدارة يوفنتوس أنه مبالغ فيه، وفقاً لما ذكرته الشبكة الإيطالية الشهيرة.

وأضافت الشبكة أنه وبالرغم من تلك العقبات، فإن المفاوضات مازالت جارية بين إدارتي الفريقين لإتمام الصفقة خلال الأيام المتبقية من الميركانو الشتوي.

ويسعى يوفنتوس ومدربه ماوريسيو ساري لضم ظهير أيسر، في ظل تواجد البرازيلي أليكس ساندرو بمفرده في قائمة الفريق.

على الجانب الآخر، يعاني الظهير الأيمن للفريق الباريسي، البلجيكي توماس مونييه من إنخفاض شديد في المستوى منذ مطلع الموسم، وتريد إدارة باريس سان جيرمان تعويضه بدي تشيليو، الذي يستطيع شغل مركزي الظهير لأيمن والظهير الأيسر.