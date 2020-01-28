رياضة | تاكيس جونياس يتوصل لخطة " تدمير الزمالك "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيس جونياس يتوصل لخطة " تدمير الزمالك " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة إلى الطريقة التي سيلعب بها مباراة اليوم التي تجمعه بفريق نادي الزمالك لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة ادلوري المصري الممتاز .

وطلب اليوناني من لاعبيه ضرورة تضييق الخناق على متوسط ميدان القلعة البيضاء المحترف التونسي فرجاني ساسي من أجل شل حركة العقل المدبر للبيت الأبيض حيث يرى جونياس أن فرض رقابة لصيقة على ساسي سيساهم في شل حركة الزمالك وتعطيل حركة بناء الكرة من الخلف للأمام .

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كما يرى جونياس أن إفساد بناء الهجمات وعدم ترك مساحات أمام اللاعب ستمكن الفريق الدجلاوي من إمتلاك الكرة حيث شارك التونسي مع الزمالك في تسعة مباريات تمكن من تسجيل هدف وصنع آخر كما لعب في لقاء كأس مصر وسجل هدف وصنع آخر .

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا لم ينجح ساسي في التسجيل أو الصناعة خلال سبعة مباريات خاضها مع فريقه ساهم خلالهم بإحتلال المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي بثمانية نقاط ووصل إلى الدور ربع النهائي بصفة رسمية قبل جولة واحدة من النهاية .

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي وادي دجلة المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاثة عشر نقطة من أربعة عشر مباراة في الدوري فيما يحتل فريق نادي الزمالك المركز الرابع برصيد اربعة وعشرين نقطة بعد أن لعب إثني عشر مباراة .