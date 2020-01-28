رياضة | الاتحاد السكندري يبريء الأهلي ويتهم عمار حمدي في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يبريء الأهلي ويتهم عمار حمدي في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بيانًا رسميًا للكشف فيه عن تفاصيل فشل صفقة التعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي اقترب من صفوف طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء بيان الاتحاد كالآتي:-

توضح إدارة نادي الاتحاد السكندري أنها قد خاطبت إدارة النادي الأهلي الشقيق بشأن طلب إعادة إعارة اللاعب عمار حمدي الذي قد سبق وانضم لصفوف نادي الاتحاد السكندري في انتقالات يناير الماضي 2019

و جاء طلب نادي الاتحاد السكندرى وفقًا للرغبة التي أعلنها اللاعب مرارًا و تكرارً فى أكثر من وسيله إعلامية و وفقًا للمردود الطيب الذي قدمه في الفترة التي قضاها بين صفوف فريق النادي و التى كانت السبب المباشر فى استدعائه لصفوف المنتخب القومي المصري الأول و المنتخب الأوليمبي.

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وتابع البيان: "لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضي و لم يُشارك مطلقًا هذا الموسم فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادي، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب لصفوف نادى الاتحاد السكندري، أملًا فى تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضي.

وأضافت: "تواصلت إدارة النادى مع إدارة النادى الاهلي، التى أوضحت موقفها بأنه فى حال إعارة اللاعب ستكون وجهته لنادي الاتحاد السكندري بعد موافقته و وفقاً لرغبته ، إلا أن اللاعب و دون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لنادي طلائع الجيش ، برغم تأكيده السابق بأنه يأمل فى الانتقال لصفوف زعيم الثغر مجدداً !!

واستطردت: "تؤكد إدارة النادي إنها قد قدمت عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب حرصًا على تواجده بين صفوف الفريق، إلا أنها لا تجد تفسيرًا لتغيير موقفه و قراره، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هي إضافة له أولًا و أخيرًا ، حيث وجد اللاعب الناشئ في القلعة الخضراء كل الدعم و المساندة من إدارة و جماهير النادي".

واختتمت: "العلاقات التاريخية التي تربط نادى الاتحاد السكندري بالنادي الأهلي، وجميع الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل قوية، لم ولن يُعكر صفوها أبدًا انتقال لاعب من عدمه، و نؤكد مجددًا أنه لشرف كبير لجميع لاعبي الدوري المصري ارتداء الفانلة الخضراء و الحصول على دعم و مساندة جماهير الثغر الوفية الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير والعظيم".