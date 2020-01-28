رياضة | سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر تقرير صحفي صادر من العاصمة البريطانية لندن مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد وجود مفاوضات لدى إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونظيرتها في ريال مدريد للحصول على نجم المرينجي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وقال موقع " لو 10 سبورت " الفرنسي أن سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر طلب من إدارة ناديه التحرك من أجل الحصول على خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل بعد أن أصبح مهمشًا وخارج حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان .

وأضاف الموقع الفرنسي أن المدير الفني النرويجي جولي أونار سولسكاير يرغب في الحصول على خدمات الدولي الويلزي من أجل مساعدة الفريق في الحصول على واحد من المراكز الأوروبية المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تضاؤل فرص الفريق في الحصول على لقب البريميرليج .

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وأكمل المصدر أن النادي الإنجليزي ينوي فتح خزائنه من أجل تلبية رغبات المدير الفني لضم الدبابة الويلزية ويتُوقع أن تبلغ قيمة الصفقة ما بين 50 إلى 60 مليون يورو على طاولة البيت الملكي .

وتأمل الجماهير المانشستراوية في أن تقنع الإدارة نظيرتها في الريال بقبول العرض خاصًة وأن العلاقة بين بيل وناديه وصلت إلى طريق سد .

وسيتنافس مانشستر يونايتد مع توتنهام الراغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي يريد ضمان حقه فيما يخص الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه والبالغ 650 ألف جنية إسترليني .